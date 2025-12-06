دليل الشركات
يتراوح تعويض مدير منتجات in United States في Dell Technologies من $117K لكل year لمستوى I7 إلى $645K لكل year لمستوى E1. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $230K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dell Technologies. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
I7
Advisor
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
Senior Advisor
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
Consultant
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
Senior Consultant
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
عرض 3 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Dell Technologies، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Dell Technologies in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $645,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Dell Technologies لوظيفة مدير منتجات in United States هو $230,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Dell Technologies

موارد أخرى

