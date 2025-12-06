دليل الشركات
Dell Technologies
Dell Technologies مستشار إداري الرواتب

يبلغ مجموع تعويض مستشار إداري in Ireland في Dell Technologies €118K لكل year لمستوى L9. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dell Technologies. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$110K - $129K
Ireland
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$102K$110K$129K$142K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
عرض 3 مستويات أكثر
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Dell Technologies، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستشار إداري في Dell Technologies in Ireland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €123,567. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Dell Technologies لوظيفة مستشار إداري in Ireland هو €88,715.

موارد أخرى

