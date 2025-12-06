يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم صناعي in Singapore في Dell Technologies من SGD 43.4K إلى SGD 60.8K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dell Technologies. آخر تحديث: 12/6/2025
متوسط إجمالي التعويضات
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Dell Technologies، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)
