Dell Technologies
Dell Technologies مصمم جرافيك الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم جرافيك in United States في Dell Technologies من $113K إلى $158K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dell Technologies. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$122K - $148K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$113K$122K$148K$158K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Dell Technologies، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم جرافيك في Dell Technologies in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $157,760. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Dell Technologies لوظيفة مصمم جرافيك in United States هو $112,880.

موارد أخرى

