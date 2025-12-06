يتراوح تعويض محلل مالي in United States في Dell Technologies من $88.2K لكل year لمستوى L5 إلى $158K لكل year لمستوى L9. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $81K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dell Technologies. آخر تحديث: 12/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L5
$88.2K
$83.9K
$0
$4.3K
L6
$124K
$112K
$0
$12.5K
L7
$179K
$132K
$26.7K
$20.7K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Dell Technologies، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)
