يتراوح متوسط إجمالي تعويض نجاح العملاء in United States في Dell Technologies من $118K إلى $164K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dell Technologies. آخر تحديث: 12/6/2025
متوسط إجمالي التعويضات
ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Dell Technologies، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/customer-success.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.