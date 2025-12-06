دليل الشركات
Dell Technologies
Dell Technologies محاسب الرواتب

يبلغ مجموع تعويض محاسب in United States في Dell Technologies $112K لكل year لمستوى L7. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dell Technologies. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$105K - $123K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$97.9K$105K$123K$136K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$112K
$104K
$0
$8.3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Dell Technologies، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

محاسب تقني

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محاسب في Dell Technologies in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $136,305. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Dell Technologies لوظيفة محاسب in United States هو $97,860.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Dell Technologies

موارد أخرى

