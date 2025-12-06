دليل الشركات
Delaware State Jobs مساعد إداري الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مساعد إداري in United States في Delaware State Jobs من $26.2K إلى $38.1K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Delaware State Jobs. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$29.8K - $34.6K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$26.2K$29.8K$34.6K$38.1K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Delaware State Jobs?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مساعد إداري في Delaware State Jobs in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $38,080. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Delaware State Jobs لوظيفة مساعد إداري in United States هو $26,240.

