دليل الشركات
Deepgram
Deepgram الرواتب

نطاق رواتب Deepgram يتراوح من $139,300 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مهندس حلول في الطرف الأدنى إلى $172,480 لـ مهندس برمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Deepgram. آخر تحديث: 8/9/2025

$160K

الموارد البشرية
$143K
التسويق
$155K
مدير المنتج
$166K

مهندس برمجيات
$172K
مهندس حلول
$139K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Deepgram هو مهندس برمجيات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $172,480. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Deepgram هو $154,770.

