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DCB Bank
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DCB Bank الرواتب

متوسط راتب DCB Bank هو $34,887 لـ مدير البرامج . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في DCB Bank. آخر تحديث: 7/31/2025

$160K

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مدير البرامج
$34.9K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في DCB Bank هو مدير البرامج at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $34,887. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في DCB Bank هو $34,887.

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