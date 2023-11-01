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Datalex الرواتب

متوسط راتب Datalex هو $107,725 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Datalex. آخر تحديث: 8/1/2025

$160K

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مهندس برمجيات
$108K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Datalex هو مهندس برمجيات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $107,725. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Datalex هو $107,725.

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