يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in India الوسطية في DataCore Software ₹1.82M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في DataCore Software. آخر تحديث: 11/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
DataCore Software
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹1.82M
المستوى
L4
الراتب الأساسي
₹1.82M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في DataCore Software?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في DataCore Software in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹9,020,660. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في DataCore Software لوظيفة مهندس برمجيات in India هو ₹1,693,942.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ DataCore Software

