يتراوح تعويض مدير برامج تقنية in United States في Databricks من $244K لكل year لمستوى L4 إلى $202K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $229K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Databricks. آخر تحديث: 11/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$244K
$160K
$68.8K
$15.6K
L5
Senior Technical Program Manager
$202K
$166K
$18.3K
$18.3K
L6
Staff Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 2 مستويات أكثر
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Databricks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج تقنية في Databricks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $1,360,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Databricks لوظيفة مدير برامج تقنية in United States هو $286,500.

