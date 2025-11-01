يتراوح تعويض مدير برامج تقنية in United States في Databricks من $244K لكل year لمستوى L4 إلى $202K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $229K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Databricks. آخر تحديث: 11/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$244K
$160K
$68.8K
$15.6K
L5
$202K
$166K
$18.3K
$18.3K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Databricks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)