يتراوح تعويض مهندس حلول in United States في Databricks من $218K لكل year لمستوى L3 إلى $474K لكل year لمستوى L7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $312K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Databricks. آخر تحديث: 11/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
$358K
$196K
$115K
$47.6K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Databricks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد