أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Databricks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $474,055. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.