أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج في Databricks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $631,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.