دليل الشركات
Databricks
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير الشراكات

  • جميع رواتب مدير الشراكات

Databricks مدير الشراكات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير الشراكات in United States في Databricks من $85.9K إلى $122K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Databricks. آخر تحديث: 11/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$97.5K - $116K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$85.9K$97.5K$116K$122K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مدير الشراكات المساهمات في Databricks لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Databricks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير الشراكات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير الشراكات في Databricks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $121,900. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Databricks لوظيفة مدير الشراكات in United States هو $85,860.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Databricks

الشركات ذات الصلة

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى