Databricks
Databricks مستشار إداري الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مستشار إداري in United States في Databricks من $574K إلى $833K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Databricks. آخر تحديث: 11/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$651K - $756K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$574K$651K$756K$833K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Databricks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستشار إداري في Databricks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $833,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Databricks لوظيفة مستشار إداري in United States هو $574,000.

