أعلى حزمة راتب لوظيفة موارد بشرية في Databricks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $1,075,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.