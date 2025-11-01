دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض التطوير المؤسسي في Databricks من $563K إلى $771K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Databricks. آخر تحديث: 11/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$610K - $724K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$563K$610K$724K$771K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Databricks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة التطوير المؤسسي في Databricks تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $770,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Databricks لوظيفة التطوير المؤسسي هو $562,800.

