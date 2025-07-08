DASA الرواتب

تتراوح رواتب DASA من $7,744 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مساعد إداري في الحد الأدنى إلى $100,500 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في DASA . آخر تحديث: 10/17/2025