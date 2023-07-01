دليل الشركات
Dapi
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Dapi الرواتب

الراتب الوسطي في Dapi هو $71,640 لمنصب مهندس برمجيات . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Dapi. آخر تحديث: 9/9/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
$71.6K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Dapi on مهندس برمجيات at the Common Range Average level aastase kogutasuga $71,640. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dapi keskmine aastane kogutasu on $71,640.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Dapi

الشركات ذات الصلة

  • Intuit
  • SoFi
  • Snap
  • Pinterest
  • Airbnb
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى