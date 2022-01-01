دليل الشركات
Danaher
Danaher الرواتب

نطاق رواتب Danaher يتراوح من $36,717 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مدير هندسة البرمجيات في الطرف الأدنى إلى $218,500 لـ مدير المنتج في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Danaher. آخر تحديث: 8/12/2025

$160K

مدير المنتج
Median $219K
مهندس ميكانيكي
Median $115K
محاسب
$217K

مهندس طبي حيوي
$88.3K
محلل أعمال
$106K
تطوير الأعمال
$137K
مدير علوم البيانات
$149K
عالم البيانات
$195K
محلل مالي
$151K
مهندس عتاد
$64.9K
الموارد البشرية
$142K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$72K
التسويق
$199K
مهندس بصريات
$181K
مصمم المنتج
$141K
مدير المشاريع
$115K
المبيعات
$78.3K
مدير هندسة البرمجيات
$36.7K
مهندس حلول
$60.1K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Danaher، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Danaher هو مدير المنتج بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $218,500. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Danaher هو $137,460.

موارد أخرى