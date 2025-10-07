يتراوح تعويض مهندس برمجيات متكامل in Waterloo Region في D2L من CA$94.7K لكل year لمستوى L2 إلى CA$143K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Waterloo Region الوسطية yearياً CA$104K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في D2L. آخر تحديث: 10/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
