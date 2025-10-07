دليل الشركات
D2L
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس برمجيات متكامل

  • Canada

D2L مهندس برمجيات متكامل الرواتب في Canada

يتراوح تعويض مهندس برمجيات متكامل in Canada في D2L من CA$71.7K لكل year لمستوى L1 إلى CA$143K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Canada الوسطية yearياً CA$97.8K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في D2L. آخر تحديث: 10/7/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L1
Software Developer I(المستوى المبتدئ)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ما هي المستويات المهنية في D2L?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات متكامل في D2L in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$143,131. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في D2L لوظيفة مهندس برمجيات متكامل in Canada هو CA$94,137.

