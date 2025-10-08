يتراوح تعويض مهندس ضمان الجودة in United States في CVS Health من $105K لكل year لمستوى L1 إلى $135K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $111K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CVS Health. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L1
$105K
$101K
$5K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$135K
$127K
$0
$8.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
