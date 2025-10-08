يتراوح تعويض مهندس التعلم الآلي in United States في CVS Health من $138K لكل year لمستوى L2 إلى $192K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $138K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CVS Health. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$138K
$125K
$0
$12.5K
L3
$192K
$168K
$0
$24K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
