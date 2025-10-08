يتراوح تعويض مهندس برمجيات متكامل in United States في CVS Health من $113K لكل year لمستوى L1 إلى $153K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $131K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CVS Health. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
