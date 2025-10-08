يتراوح تعويض مهندس برمجيات متكامل in New York City Area في CVS Health من $122K لكل year لمستوى L1 إلى $138K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in New York City Area الوسطية yearياً $140K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CVS Health. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
