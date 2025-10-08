يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات متكامل in Greater Dallas Area في CVS Health $107K لكل year لمستوى L1. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Dallas Area الوسطية yearياً $100K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CVS Health. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L1
$107K
$105K
$0
$2.3K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
