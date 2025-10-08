يتراوح تعويض مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in United States في CVS Health من $112K لكل year لمستوى L1 إلى $197K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $121K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CVS Health. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
