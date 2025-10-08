يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in Greater Chicago Area في CVS Health $89.4K لكل year لمستوى L1. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Chicago Area الوسطية yearياً $112K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CVS Health. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L1
$89.4K
$85.4K
$0
$4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
