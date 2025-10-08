دليل الشركات
CVS Health
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • Health Informatics

  • Hartford & New Haven Area

CVS Health Health Informatics الرواتب في Hartford & New Haven Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض Health Informatics in Hartford & New Haven Area الوسطية في CVS Health $210K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CVS Health. آخر تحديث: 10/8/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
CVS Health
Principal Data Scientist
Hartford, CT
إجمالي سنوي
$210K
المستوى
P5
الراتب الأساسي
$210K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
6 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في CVS Health?

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض عالم بيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة Health Informatics في CVS Health in Hartford & New Haven Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $292,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CVS Health لوظيفة Health Informatics in Hartford & New Haven Area هو $237,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ CVS Health

الشركات ذات الصلة

  • Optum
  • Humana
  • Cigna
  • Aetna
  • Amwell
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى