يتراوح تعويض Health Informatics in Greater Chicago Area في CVS Health من $127K لكل year لمستوى Data Scientist إلى $153K لكل year لمستوى Senior Data Scientist I. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Chicago Area الوسطية yearياً $138K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CVS Health. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
