يتراوح تعويض Health Informatics in Greater Boston Area في CVS Health من $134K لكل year لمستوى Data Scientist إلى $217K لكل year لمستوى Lead Data Scientist. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Boston Area الوسطية yearياً $202K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CVS Health. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
