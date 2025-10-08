يتراوح تعويض Health Informatics in United States في CVS Health من $137K لكل year لمستوى Data Scientist إلى $286K لكل year لمستوى Lead Director. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $164K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CVS Health. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
