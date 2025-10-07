يتراوح تعويض مهندس برمجيات متكامل in United States في Cvent من $105K لكل year لمستوى Software Engineer I إلى $163K لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $114K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cvent. آخر تحديث: 10/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***