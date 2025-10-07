يتراوح تعويض مهندس برمجيات متكامل in Northern Virginia Washington DC في Cvent من $106K لكل year لمستوى Software Engineer I إلى $157K لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Northern Virginia Washington DC الوسطية yearياً $108K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cvent. آخر تحديث: 10/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
