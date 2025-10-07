يتراوح تعويض مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in United States في Cvent من $108K لكل year لمستوى Software Engineer I إلى $147K لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $111K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cvent. آخر تحديث: 10/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
