Cruise مهندس برمجيات الواجهة الخلفية الرواتب في San Francisco Bay Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in San Francisco Bay Area في Cruise من $222K لكل year لمستوى L3 إلى $379K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $380K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cruise. آخر تحديث: 10/7/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
Software Engineer(المستوى المبتدئ)
$222K
$149K
$38.3K
$35.6K
L4
Senior Software Engineer I
$317K
$191K
$79.3K
$46.2K
L5
Senior Software Engineer II
$379K
$209K
$127K
$42.7K
L6
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Cruise، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات الواجهة الخلفية في Cruise in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $434,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cruise لوظيفة مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in San Francisco Bay Area هو $321,190.

