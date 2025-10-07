يتراوح تعويض Embedded Hardware Engineer in United States في Cruise من $215K لكل year لمستوى L3 إلى $964K لكل year لمستوى L7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $500K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cruise. آخر تحديث: 10/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
$215K
$158K
$27K
$30.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$414K
$242K
$123K
$49.6K
L6
$481K
$246K
$187K
$48.5K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Cruise، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.