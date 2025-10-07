دليل الشركات
CrowdStrike Cloud Security Architect الرواتب في United States

يتراوح متوسط إجمالي تعويض Cloud Security Architect in United States في CrowdStrike من $267K إلى $374K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CrowdStrike. آخر تحديث: 10/7/2025

أحدث الرواتب المرسلة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في CrowdStrike، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة Cloud Security Architect في CrowdStrike in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $518,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CrowdStrike لوظيفة Cloud Security Architect in United States هو $237,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ CrowdStrike

