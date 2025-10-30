دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل مالي in India الوسطية في CRISIL ₹1.09M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CRISIL. آخر تحديث: 10/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
إجمالي سنوي
₹1.09M
المستوى
L01
الراتب الأساسي
₹991K
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹99.1K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في CRISIL?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل مالي في CRISIL in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹7,804,229. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CRISIL لوظيفة محلل مالي in India هو ₹1,089,877.

