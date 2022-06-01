دليل الشركات
Cricut الرواتب

تتراوح رواتب Cricut من $109,450 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل بيانات في الحد الأدنى إلى $266,325 لمنصب مدير علوم البيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Cricut. آخر تحديث: 9/3/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $150K
محلل بيانات
$109K
مدير علوم البيانات
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
عالم بيانات
$118K
التسويق
$115K
مصمم منتجات
$141K
مدير منتج
$190K
الأسئلة الشائعة

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Cricut, ir مدير علوم البيانات at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $266,325. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cricut, ir $141,290.

