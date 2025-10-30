دليل الشركات
  • الرواتب
  • مدير منتجات

  • جميع رواتب مدير منتجات

Crestron مدير منتجات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتجات in United States الوسطية في Crestron $132K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Crestron. آخر تحديث: 10/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Crestron
Product Manager
Rockleigh, NJ
إجمالي سنوي
$132K
المستوى
Product Manager
الراتب الأساسي
$132K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Crestron?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Crestron in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $180,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Crestron لوظيفة مدير منتجات in United States هو $132,000.

