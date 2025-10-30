دليل الشركات
Cresta
  • الرواتب
  • مسؤول توظيف

  • جميع رواتب مسؤول توظيف

Cresta مسؤول توظيف الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مسؤول توظيف in Canada الوسطية في Cresta CA$396K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cresta. آخر تحديث: 10/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$396K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Cresta?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Cresta، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول توظيف في Cresta in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$406,884. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cresta لوظيفة مسؤول توظيف in Canada هو CA$396,395.

موارد أخرى