أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول توظيف في Cresta in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$406,884. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.