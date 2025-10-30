دليل الشركات
Creditas
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Creditas مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Brazil الوسطية في Creditas R$262K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Creditas. آخر تحديث: 10/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
إجمالي سنوي
R$262K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
R$262K
Stock (/yr)
R$0
مكافأة
R$0
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
11+ سنوات
ما هي المستويات المهنية في Creditas?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس البرمجيات الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Creditas in Brazil تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره R$317,958. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Creditas لوظيفة مهندس برمجيات in Brazil هو R$239,644.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Creditas

الشركات ذات الصلة

  • Coinbase
  • Intuit
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Tesla
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى