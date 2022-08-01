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CPH Group
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CPH Group الرواتب

متوسط راتب CPH Group هو $122,400 لـ مهندس مدني . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في CPH Group. آخر تحديث: 8/6/2025

$160K

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مهندس مدني
$122K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في CPH Group هو مهندس مدني at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $122,400. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في CPH Group هو $122,400.

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