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CPG Agency
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CPG Agency الرواتب

متوسط راتب CPG Agency هو $53,505 لـ مساعد إداري . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في CPG Agency. آخر تحديث: 8/6/2025

$160K

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مساعد إداري
$53.5K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في CPG Agency هو مساعد إداري at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $53,505. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في CPG Agency هو $53,505.

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