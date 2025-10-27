دليل الشركات
Continental
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Continental مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Hungary في Continental من HUF 15.17M لكل year لمستوى Software Engineer إلى HUF 19.75M لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Hungary الوسطية yearياً HUF 16.75M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Continental. آخر تحديث: 10/27/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
عرض 2 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات
Block logo
+HUF 20.06M
Robinhood logo
+HUF 30.79M
Stripe logo
+HUF 6.92M
Datadog logo
+HUF 12.11M
Verily logo
+HUF 7.61M
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم
ما هي المستويات المهنية في Continental?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس التعلم الآلي

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Continental in Hungary تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره HUF 23,500,421. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Continental لوظيفة مهندس برمجيات in Hungary هو HUF 16,750,059.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Continental

الشركات ذات الصلة

  • KPIT
  • Siemens
  • Daimler
  • Mentor Graphics
  • Henkel
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى