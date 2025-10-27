يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Hungary في Continental من HUF 15.17M لكل year لمستوى Software Engineer إلى HUF 19.75M لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Hungary الوسطية yearياً HUF 16.75M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Continental. آخر تحديث: 10/27/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
