Common Sense Media
Common Sense Media مصمم منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم منتجات in United States في Common Sense Media من $89.1K إلى $130K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Common Sense Media. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$102K - $117K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$89.1K$102K$117K$130K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Common Sense Media?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Common Sense Media in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $129,800. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Common Sense Media لوظيفة مصمم منتجات in United States هو $89,100.

